Mathías Villasanti volverá en marzo o abril

El centrocampista paraguayo Mathías Villasanti, quien se rompió los ligamentos de la rodilla durante el partido contra el Atlético Mineiro el año pasado, volverá a las canchas a más tardar en abril.

“Villasanti está en contacto con nosotros, en proceso de recuperación, y el pronóstico es para marzo o abril. Es algo que se espera con ansias”, declaró Rafael Lima, director deportivo del Gremio, en conferencia de prensa.

De esta manera, existe margen de recuperación de Villasanti con miras a tener una oportunidad para ser incluido en la lista para el Mundial. Los tiempos son ajustados, pero ya dependerá del entrenador Gustavo Alfaro y del nivel con el que vuelva a la competencia el ex Cerro Porteño.