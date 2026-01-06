06 ene. 2026
Mathías Villasanti volverá en marzo o abril

Mathías Villasanti reapareció en el inicio de la pretemporada del Gremio de Proto Alegre, en su recuperación de la rotura de ligamentos.

El centrocampista paraguayo Mathías Villasanti, quien se rompió los ligamentos de la rodilla durante el partido contra el Atlético Mineiro el año pasado, volverá a las canchas a más tardar en abril.

“Villasanti está en contacto con nosotros, en proceso de recuperación, y el pronóstico es para marzo o abril. Es algo que se espera con ansias”, declaró Rafael Lima, director deportivo del Gremio, en conferencia de prensa.

De esta manera, existe margen de recuperación de Villasanti con miras a tener una oportunidad para ser incluido en la lista para el Mundial. Los tiempos son ajustados, pero ya dependerá del entrenador Gustavo Alfaro y del nivel con el que vuelva a la competencia el ex Cerro Porteño.

