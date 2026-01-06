El inminente destino de Gatito Fernández

Es sabido que el portero Roberto Fernández busca salir de Cerro Porteño tras haber perdido el puesto con Alexis Martin Arias. Teniendo en cuenta que se acerca la participación de la Albirroja en la próxima Copa del Mundo, Gatito Fernández tendrá que buscar nuevos horizontes en busca de minutos.

Fuentes cercanas al propio portero hablan de un interés real de Gatito Fernández de emigrar al fútbol de los Estados Unidos, más específicamente en el Red Bull New York. Incluso comentan de que el portero de la Albirroja estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial con tal de jugar en otra liga.

La idea del Gatito es encontrar un club que compita y donde sea titular buscando regularidad para llegar a la mejor manera posible a la cita mundialista con la Selección Paraguaya en junio del 2026.

En las próximas horas podría darse el acuerdo definitivo. Cerro Porteño no tiene intenciones de retener al Gatito Fernández, si la negociación llega a buen puerto, el portero hará maletas para ir a jugar a los Estados Unidos.