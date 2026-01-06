06 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

El inminente destino de Gatito Fernández

Roberto Gatito Fernández, portero de Cerro Porteño, tendría todo listo para continuar su carrera en la Major League Soccer buscando continuidad de cara al Mundial con la Albirroja.

Enero 06, 2026 12:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Gatito Fernández_56920907.jpg

Roberto Gatito Fernández, portero de Paraguay.

Es sabido que el portero Roberto Fernández busca salir de Cerro Porteño tras haber perdido el puesto con Alexis Martin Arias. Teniendo en cuenta que se acerca la participación de la Albirroja en la próxima Copa del Mundo, Gatito Fernández tendrá que buscar nuevos horizontes en busca de minutos.

Fuentes cercanas al propio portero hablan de un interés real de Gatito Fernández de emigrar al fútbol de los Estados Unidos, más específicamente en el Red Bull New York. Incluso comentan de que el portero de la Albirroja estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial con tal de jugar en otra liga.

La idea del Gatito es encontrar un club que compita y donde sea titular buscando regularidad para llegar a la mejor manera posible a la cita mundialista con la Selección Paraguaya en junio del 2026.

En las próximas horas podría darse el acuerdo definitivo. Cerro Porteño no tiene intenciones de retener al Gatito Fernández, si la negociación llega a buen puerto, el portero hará maletas para ir a jugar a los Estados Unidos.

Gatito Fernández Mercado de Pases Red Bull
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Carlos Coronel.jpg
Paraguayos en el Exterior
Carlos Coronel es presentado en Sao Paulo
El portero paraguayo Carlos Coronel fue presentado este sábado como nuevo portero del Sao Paulo de Brasil.
Enero 03, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
G9wda2DW4AAq7T_.jpg
Paraguayos en el Exterior
Corinthians anuncia la despedida de Ángel Romero
Corinthians hizo oficial el anuncio despedida del paraguayo Ángel Romero.
Enero 03, 2026 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
mofffff.jpg
Paraguayos en el Exterior
Brian Montenegro arregla con club uruguayo
El delantero paraguayo Brian Montenegro es la incorporación más reciente del Defensor Sporting de Uruguay, procedente del Aucas de Ecuador.
Enero 03, 2026 03:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez.jpg
Paraguayos en el Exterior
Brighton de Diego Gómez vuelve al triunfo en la Premier League
El Brighton, con el paraguayo Diego Gómez de titular, superó de local al Burnley y se reencontró con la victoria en la Premier League de Inglaterra.
Enero 03, 2026 02:03 p. m.
 · 
Redacción D10
lezccan.jpg
Paraguayos en el Exterior
Rubén Lezcano se muestra ante Luis Zubeldía
El jugador paraguayo Rubén Lezcano comenzó este viernes la pretemporada con Fluminense, luego de haber rechazado una oferta de Cerro Porteño.
Enero 02, 2026 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
aldderte.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez deslumbra en otro deporte durante sus vacaciones
VIDEO. El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, disfruta de sus vacaciones en nuestro país jugando vóley con sus amigos.
Enero 02, 2026 05:15 p. m.
Carga Más