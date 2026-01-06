06 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

El Mirassol contrata a Antonio Galeano

El club paulista Mirassol es el nuevo destino del delantero paraguayo Antonio Galeano.

Enero 06, 2026 08:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Antonio Galeano.jpg

Antonio Galeano, delantero del Ceará de Brasil.

El club paulista Mirassol, de la Primera División de Brasil, aseguró el fichaje del delantero paraguayo Antonio Galeano, quien fue una de las figuras más destacadas del Ceará en el Campeonato Brasileño 2025, aunque el equipo del noreste brasileño no pudo sostener la categoría.

Según Globo Esporte, el jugador ya se encuentra en São Paulo y firmará su contrato esta semana. El delantero se despidió del equipo cearense el 17 de diciembre, tras finalizar su contrato de préstamo. Pertenecía a Nacional de Uruguay y un porcentaje al Rubio Ñu de Paraguay.

Galeano jugó 57 partidos con el Ceará en 2025, anotando 12 goles y dando cuatro asistencias. Mirassol jugará la Copa Libertadores en esta temporada.

Antonio Galeano Campeonato Brasileño Ceará
Redacción D10
