09 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Robert Morales es presentado en Pumas

El delantero paraguayo Robert Morales fue presentado oficialmente en Pumas como nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Enero 09, 2026 08:25 a. m. • 
Por Redacción D10
20260109_082333.jpg

Robert Morales fue presentado en Pumas.

Pumas presentó oficialmente al paraguayo Robert Morales como nuevo refuerzo para la temporada 2026, proveniente del Toluca mexicano.

Robert Morales es un delantero de 26 años que estuvo en el Toluca desde el 2023, donde fue bicampeón y sumó 13 anotaciones en 79 partidos.

El nacido en Concepción inició su carrera con el Olimpia en 2017, también jugó con Cerro Porteño antes de llegar a México.

Los Pumas debutarán en el Clausura 2026 el próximo domingo, cuando recibirán al Querétaro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. EFE

Pumas Robert Morales Paraguayos en el exterior
Redacción D10
