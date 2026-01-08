08 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Antonio Galeano ya se viste de Mirassol

El delantero paraguayo Antonio Galeano fue presentado en el Mirassol de San Pablo.

Enero 08, 2026 04:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Antonio Galeano, nuevo jugador del Mirassol de Brasil.

FOTO: MIRASSOL.

El delantero paraguayo Antonio Galeano fue presentado en las últimas horas oficialmente como nuevo jugador del Mirassol de la Primera División brasileña, equipo afincado en el estado de San Pablo.

“Galeano es del León. Vamos juntos mi delantero”, anunció el club paulista en redes sociales.

El nuevo club del jugador de 27 años tuvo una gran temporada en el Brasileirâo, por lo que tiene el derecho a jugar la Copa Libertadores de este año.

En 2025, Galeano fue parte de 57 juegos con el Ceará, club con el que anotó 12 goles y dio 4 asistencias, suficientes para llamar la atención de otros equipos ante el descenso del Ceará.

Redacción D10
