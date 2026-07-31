Golazo de Alex Arce para Independiente Rivadavia

El delantero paraguayo de Independiente Rivadavia, Alex Arce, marcó su primer gol tras el Mundial de Norteamérica. En juego que se disputó en Mendoza, el club le gana por 2 a 1 a Huracán, y el ex Ameliano marcó el primero de su equipo y del partido.

El centrodelantero anotó en el minuto 22 un gol de gran factura. Conectó de volea un centro tirado desde la derecha, en una pirueta espectacular para adelantar a su equipo. De esta manera, anotó posiblemente el mejor gol de la segunda fecha del torneo argentino.

• Le but de la Fecha est signé 𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗔𝗿𝗰𝗲 ✨



L’international paraguayen conclut d’un geste spectaculaire une séquence offensive parfaitement construite par son équipe.



Tout part d’un long ballon de 𝗚𝗼́𝗺𝗲𝘇 qui prend à revers la ligne défensive et trouve… — Cancha Argentina 🇦🇷 (@SiempreCancha) July 30, 2026

Además, el autor del segundo tanto de Independiente Rivadavia fue otro paraguayo, el volante José Florentín. Lo hizo en el minuto 45'+2. El gol de descuento lo anotó Oscar Cortés, a los 47'.

Otros goles. Estos no fueron los únicos tantos de paraguayos en la liga argentina en esta jornada. Primeramente había anotado Héctor Villalba para Insitituto (que vencíó 2-1 a Platense). Después, en partido que se está jugando aun, Ronaldo Martínez hizo el gol de Talleres que empata 1 a 1 con Vélez.