31 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Golazo de Alex Arce para Independiente Rivadavia

El delantero paraguayo Alex Arce marcó el primer gol de Independiente Rivadavia, que venció 2-1 a Huracán. También anotó José Florentín.

Julio 31, 2026 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
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En la mira: Alex Arce, goleador paraguayo.

Foto: Gentileza

El delantero paraguayo de Independiente Rivadavia, Alex Arce, marcó su primer gol tras el Mundial de Norteamérica. En juego que se disputó en Mendoza, el club le gana por 2 a 1 a Huracán, y el ex Ameliano marcó el primero de su equipo y del partido.

El centrodelantero anotó en el minuto 22 un gol de gran factura. Conectó de volea un centro tirado desde la derecha, en una pirueta espectacular para adelantar a su equipo. De esta manera, anotó posiblemente el mejor gol de la segunda fecha del torneo argentino.

Además, el autor del segundo tanto de Independiente Rivadavia fue otro paraguayo, el volante José Florentín. Lo hizo en el minuto 45'+2. El gol de descuento lo anotó Oscar Cortés, a los 47'.

Otros goles. Estos no fueron los únicos tantos de paraguayos en la liga argentina en esta jornada. Primeramente había anotado Héctor Villalba para Insitituto (que vencíó 2-1 a Platense). Después, en partido que se está jugando aun, Ronaldo Martínez hizo el gol de Talleres que empata 1 a 1 con Vélez.

Alex Arce Independiente Argentina
Redacción D10
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