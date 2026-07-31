Atención Olimpia y Recoleta: Fechas y horarios definidos de octavos

La Dirección de Competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer la programación oficial de los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Paraguay tendrá dos representantes en dicha instancia: Olimpia y Recoleta, quienes clasificaron como primero de grupo.

El primero en entrar en acción será el Canario. Enfrentará al poderoso Boca Juniors de Argentina. La ida será el martes 11 de agosto en La Bombonera de Buenos Aires a las 19:00 y la vuelta el 18 de agosto en el estadio Defensores del Chaco, también a las 19:00.

Olimpia, por su parte, volverá a medir al Vasco da Gama de Brasil, equipo al que ya enfrentó en fase de grupos de esta misma edición.

El primer cruce será el jueves 13 de agosto en Río de Janeiro a las 19:00, definiendo la serie en Asunción, en el Defensores del Chaco, el 20 de agosto, también desde las 19:00.