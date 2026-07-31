31 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

El Galatasaray, nuevamente a la carga por Julio Enciso

De acuerdo con informaciones provenientes de Turquía, el Galatasaray habría presentado una oferta concreta por Julio Enciso que rondaría los € 20.000.000.

Julio 31, 2026 11:30 a. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany vs Paraguay

Julio Enciso celebra un gol de Paraguay ante Alemania.

Foto: EFE

El futuro de Julio Enciso parecería estar fuera del Racing de Estrasburgo ya que después de la Copa del Mundo que se mandó con la Selección Paraguaya, el delantero de 22 años está siendo asociado a varios equipos.

En su momento sonó el Galatasaray y en las últimas horas, según los portales deportivos del país euroasiático, el campeón vigente de la liga turca volvió a la carga pero ya con algo más concreto.

El Galatasaray le habría acercado una oferta al Racing de Estrasburgo por una sesión de € 5.000.000, más € 15.000.000 de compra obligatoria. No obstante, el monto está lejos de los € 35.000.000, valor que el club francés habría puesto sobre Julio Enciso.

La entidad turca busca reforzar su ofensiva y en este mercado de pases, además del paraguayo, saltaron nombres como Bruno Fernandes, Jamal Musiala y otros. Por otra parte, desde el jueves también saltó la chance de que Julio Enciso regrese a la Premier League, nuevamente al Ipswich Town, equipo donde militó en la temporada 2024/2025.

Julio Enciso Estrasburgo Galatasaray Ipswich Town F.C.
Redacción D10
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