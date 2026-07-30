30 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Junior Marabel, en racha en Argentina

VIDEO. El paraguayo Junior Marabel volvió a anotar un gol en el fútbol argentino.

Julio 30, 2026 01:19 p. m.
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Junior Marabel, de gran momento en Argentina.

El delantero guaraní Junior Marabel atraviesa un gran momento en Argentina y volvió a hacerse presente en el marcador con la casaca de Sarmiento de Junín.

El atacante, que venía de convertir frente a Argentinos Juniors, repitió la dosis esta vez ante Banfield, confirmando su buen presente ofensivo en el torneo argentino.

Marabel anotó uno de los tantos de Sarmiento en la derrota por 3-2 frente al Taladro, en un partido de trámite intenso y con varias emociones. Aunque su equipo no pudo sumar puntos, el ex Capiatá volvió a responder con goles y sigue consolidándose como una de las principales cartas de ataque de su equipo.

Con dos partidos consecutivos encontrando la red, Marabel demuestra que atraviesa una etapa de confianza y efectividad. Su racha goleadora es una noticia positiva de cara a lo que viene, tanto para Sarmiento como para el propio jugador, que busca mantener la regularidad y afianzarse como protagonista en Argentina.

Junior Marabel Sarmiento Argentina
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