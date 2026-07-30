30 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Luis Amarilla, presentado en Juventude de la Serie B

El delantero paraguayo Luis Amarilla, últimamente en Cerro Porteño, lleva sus goles al Juventude de Brasil.

Julio 30, 2026 03:42 p. m. • 
Por Redacción D10
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El delantero paraguayo Luis “Totín” Amarilla fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club Juventude de Brasil para afrontar la Serie B de Brasil.

El atacante de 28 años de edad, con recorrido internacional en ligas como la de Ecuador, Estados Unidos y México, llega a préstamo de Cerro Porteño al conjunto de Caxias do Sul.

Amarilla ya se sumó a los entrenamientos del plantel e hizo su primer contacto con la hinchada del Papo, expresando su entusiasmo por este nuevo desafío en el fútbol brasileño.

Con una destacada trayectoria que incluye su paso por la selección paraguaya y recordados ciclos goleadores en equipos como Universidad Católica de Quito y Liga de Quito, “Totín” buscará consolidarse como el principal referente de área.

Su llegada genera gran expectativa en la institución gaúcha, que confía en el olfato goleador y la experiencia del artillero compatriota.

Luis Amarilla Juventude Brasil
Redacción D10
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