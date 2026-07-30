Luis Amarilla, presentado en Juventude de la Serie B

El delantero paraguayo Luis “Totín” Amarilla fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club Juventude de Brasil para afrontar la Serie B de Brasil.

El atacante de 28 años de edad, con recorrido internacional en ligas como la de Ecuador, Estados Unidos y México, llega a préstamo de Cerro Porteño al conjunto de Caxias do Sul.

Luis Amarilla é Ju 🇳🇬



O atacante paraguaio, de 30 anos, chega com contrato de empréstimo do Cerro Porteño até o final da temporada.



O jogador está à disposição do técnico Maurício Barbieri para os próximos desafios.



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Amarilla ya se sumó a los entrenamientos del plantel e hizo su primer contacto con la hinchada del Papo, expresando su entusiasmo por este nuevo desafío en el fútbol brasileño.

Con una destacada trayectoria que incluye su paso por la selección paraguaya y recordados ciclos goleadores en equipos como Universidad Católica de Quito y Liga de Quito, “Totín” buscará consolidarse como el principal referente de área.

Su llegada genera gran expectativa en la institución gaúcha, que confía en el olfato goleador y la experiencia del artillero compatriota.