Santiago Arzamendia, con muchas ganas de volver

El lateral izquierdo paraguayo Santiago Arzamendia, de Estudiantes de La Plata, quien sufrió una grave rotura de ligamentos cruzados y meniscos en la rodilla derecha en diciembre de 2025, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y dio sus sensaciones a días de volver a las canchas.

El ex Cerro Porteño comentó que está en la etapa final de su recuperación y que le quedan al menos tres semanas para volver a trabajar con normalidad con el grupo.

“Estoy en la etapa final, me quedan como 20 días para meterme de lleno al grupo, estoy haciendo muchos trabajos con balones, estoy bien”, comentó Arzamendia.

Aseguró que el proceso no fue fácil, pero que recibió el apoyo de todos para poder llevarlo de la mejor manera. “En lo mental estuve muy fuerte, muy preparado. Siempre me puse el objetivo de que a los ocho meses quería estar al 100% del grupo. Esa fecha se cumple el 22 de agosto y estoy apuntando a eso”, sentenció.

Arzamendia, de 28 años, debutó profesionalmente en Cerro Porteño en el 2015. Luego tuvo un paso por Europa al ir al Cádiz de España en 2021, para tres años después volver al Ciclón nuevamente. Desde el 2024 que está en Estudiantes de La Plata.