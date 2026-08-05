En Brasil lamentan que Mauricio no haya jugado por la Canarinha

El veterano periodista brasileño de la revista Placar, Fabio Sormani, expresó su postura en el programa digital “Debate Placar” acerca de la decisión del futbolista Mauricio de representar a la selección de Paraguay, y no la de Brasil.

Sormani afirmó que es una lástima para el fútbol brasileño y advirtió que en el futuro lamentarán haber perdido la oportunidad de contar con él en la selección verdeamarela, especialmente considerando la falta de figuras decisivas en su posición.

“Yo creo que es una pena, nos vamos a lamentar mucho en el futuro el hecho de que haya jugado la Copa del Mundo por Paraguay. Reclamamos mucho la ausencia de un tipo en esta posición de un 10", aseguró Sormani.

En sus declaraciones, el analista destacó la versatilidad del jugador en la cancha: “Él no es aquel 10 clásico, no es. Pero él es 10. Juega en todos los sectores del campo. Hace gol, da pases, ayuda en la marcación, en la salida del balón del adversario”, describió el comunicador las características del jugador del Palmeiras.

Por último, Sormani comparó su función táctica con otros futbolistas: “El Brasil hoy, por ejemplo, él hace en el Palmeiras lo que (Lucas) Paquetá hace en el Flamengo. O debería”.

Con esta reflexión, el periodista enfatizó la gran oportunidad que aprovecha la selección paraguaya teniendo a Mauricio.