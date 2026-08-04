04 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Hugo Cuenca es presentado en el Celta Fortuna

El Celta anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el Genova CFC para la cesión, con opción de compra, del internacional paraguayo Hugo Cuenca, quien reforzará la línea de ataque del filial celeste en su estreno en LaLiga Hypermotion.

Agosto 4, 2026 02:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Cuenca

Hugo Cuenca seguirá su carrera en el Celta Fortuna.

Foto: Gentileza - Celta Fortuna

“El mediapunta zurdo, que también puede jugar en las bandas gracias a su capacidad para romper líneas, destaca por su visión de juego y facilidad para asociarse, características que lo convierten en un futbolista con gran proyección, que acercará creatividad y desequilibrio al ataque del Celta Fortuna”, destaca el club en su comunicado de prensa.

Formado en el CD Capiatá de su país, el centrocampista ofensivo dio el salto a la cantera del AC Milán en el verano de 2020. Tras finalizar su contrato con el equipo rojinegro, en 2026 firmó por el Genova, con el que debutó en la Copa de Italia.

No obstante, la falta de minutos forzó su salida al Burgos Promesas en el pasado mercado invernal. En su primera experiencia en el fútbol español, disputó 9 partidos y 539 minutos.

Cunca es el tercer fichaje del Celta Fortuna para su histórica temporada en la categoría de bronce del fútbol español tras el de Alexis Olmedo, procedente del filial del FC Barcelona, y el internacional sub-17 portugués Vladimir Silva, que llega cedido desde el Paços de Ferreira portugués.

Hugo Cuenca
Redacción D10
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