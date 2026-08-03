03 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Buena noticia: Adam Bareiro evita cirugía

El delantero paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, no deberá pasar por el quirófano por una hernia de disco que lo aqueja.

Agosto 3, 2026 08:20 p. m. • 
Por Redacción D10
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En racha. El paraguayo tiene cuatro goles con Boca.

Según publica el diario Perfil de Buenos Aires, el delantero paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, no deberá ser operado de la hernia de disco que lo está alejando de las canchas, por lo que tampoco el club argentino buscará un reemplazo en la brevedad.

Bareiro, dice la publicación, se irá integrando “de manera progresiva a los trabajos de campo junto al grupo”, una noticia que trae alivio al cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena, con pocas opciones en delantera últimamente.

El jugador tenía aplicado un bloqueo en la zona lumbar con el fin de no afectar la lesión y ver si podía responder por sí mismo, algo que finalmente sucedió para evitarse al menos tres meses más sin competencia.

El ex Olimpia y Nacional de Paraguay irá incrementando la carga física con el fin de ir ganando movilidad en la zona afectada, monitoreando la respuesta del jugador a las exigencias.

Adam Bareiro Boca Juniors Argentina
Redacción D10
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