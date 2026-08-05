El centroatacante paraguayo ofrecido a Corinthians y Vasco

El atacante paraguayo Carlos González comenzó a sonar con fuerza en el mercado de pases del fútbol brasileño. Su nombre fue acercado a la directiva del Vasco da Gama, donde actualmente están analizando su posible incorporación, aunque por el momento no se iniciaron gestiones formales.

En simultáneo, el Corinthians reactivó su interés por el artillero compatriota. El Timão, que ya había intentado ficharlo en el período de pases anterior, volvió a poner la mira en él debido a la urgente necesidad de cubrir la baja por lesión de su delantero Yuri Alberto.

Por el lado de Vasco, la búsqueda de un “9" de peso es una prioridad absoluta. Las actuaciones de sus actuales atacantes, Claudio Spinelli y Brenner, no llegaron a convencer al cuerpo técnico ni a la dirigencia, por lo que el director deportivo Admar Lopes busca una referencia de área para liderar la ofensiva.

En la lista del equipo carioca también figura como alternativa el colombiano John Córdoba, con quien ya existen contactos directos.

González, de 33 años, atraviesa un buen presente en el Independiente del Valle de Ecuador, club al que llegó tras la salida de Spinelli al Vasco.

Con la camiseta del conjunto ecuatoriano registra una interesante marca de 11 goles en 19 compromisos, rendimiento que volvió a despertar el interés de varios clubes importantes del continente.