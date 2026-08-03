03 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

El gigante italiano que explora por Orlando Gill

Orlando Gill, arquero paraguayo de San Lorenzo de Argentina, está en el interés de la Juventus de Italia.

Agosto 3, 2026 07:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Orlando Gill

Orlando Gill debuta en la portería de Paraguay.

Foto: Gentileza - Albirroja

El golero paraguayo Orlando Gill está en la mira de la Juventus de Italia, según una información exclusiva del portal partidario del equipo de Turìn, TuttoJuve.

El compatriota de 26 años, actual figura en el arco de San Lorenzo de Almagro y de destacada actuación en la Copa del Mundo, se convirtió en una opción concreta para la “Vecchia Signora” luego de que se complicaran otras alternativas de renombre como el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, Zion Suzuki o el italiano Guglielmo Vicario.

La dirigencia italiana comenzó a evaluar al portero paraguayo debido a que sus cifras son sumamente accesibles para el presupuesto del club europeo. Gill cuenta con una cláusula de rescisión de unos 8.5 millones de euros en el conjunto argentino y pretende un salario acorde a las pretensiones de los italianos, por lo que las negociaciones podrían avanzar.

En las semanas pasadas, el nombre de otro gigante europeo, el Manchester inglés, también sonó entre los interesados en contar con el arquero que tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo.

Orlando Gill San Lorenzo Juventus
Redacción D10
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