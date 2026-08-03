03 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Besiktas quiere llevarse a un defensor mundialista

El defensor paraguayo Omar Alderete figura en los planes del equipo turco Besiktas.

Agosto 3, 2026 06:04 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Besiktas de Turquía puso la mira en el zaguero paraguayo Omar Alderete, con miras a reforzar su defensa para la nueva temporada, según reveló la prensa turca.

El equipo turco ve con muy buenos ojos al central compatriota de 29 años, quien viene de tener una destacada continuidad en el Sunderland inglés disputando más de 40 partidos en la última campaña y anotando 2 goles, además de haber jugador el Mundial.

El medio Yeni Asir afirmó que el jugador estaría dispuesto a hacer el traspaso, lo que facilitaría las negociaciones en los próximos días. El interés de las “Águilas Negras” responde a la intención de fortalecer al plantel tanto para el torneo local como para sus competencias internacionales.

Los directivos y el cuerpo técnico del club otomano destacan la solidez física del albirrojo, su 1.88 m de estatura, su buen cabezazo y, sobre todo, su zurda para salir jugando desde el fondo.

Con más de 30 partidos defendiendo la camiseta de la Selección Paraguaya, Alderete se consolidó como una pieza clave en la defensa albirroja. Un posible desembarco en el fútbol turco, sin embargo, lo alejaría de las grandes ligas europeas en las que jugó hasta ahora: Alemania, España e Inglaterra.

Omar Alderete Besiktas Turquía
Redacción D10
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