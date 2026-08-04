04 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Regis Marques apunta a un futuro europeo para Matías Galarza

Regis Marques, representante de Matías Galarza, afirmó que continúa analizando las ofertas por el mediocampista albirrojo que se encuentra en la lista de prescindibles de River Plate de Argentina.

Agosto 4, 2026 01:47 p. m. • 
Por Redacción D10
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Galarza Fonda sigue sin definir su futuro.

El futuro de Matías Galarza comienza a definirse y todo indica que su próximo destino estaría fuera del continente. Regis Marges, representante del futbolista, confirmó que la intención es concretar una salida definitiva de River Plate donde no es tenido en cuenta.

“La idea es que Mati se vaya definitivo, hay muchos sondeos y representantes que se acercan a preguntar”, expresó Regis en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

También señaló la postura del club dueño de su pase: “River Plate pide un monto importante por Matías Galarza, ellos no quieren préstamo”. Esto descarta cualquier préstamo.

Con varias consultas sobre la mesa, Regis Marques ya tiene definido el rumbo que pretende tomar: “Lo que estamos manejando para Matías Galarza es para Europa”, aseguró.

Regis Marques Matías Galarza Mundial
Redacción D10
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