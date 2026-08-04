04 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Lucas Romero avanza en su recuperación tras la grave lesión

El mediocampista paraguayo Lucas Romero, de FC Juárez, evoluciona favorablemente luego de ser operado por la grave lesión que sufrió en su estreno en la Liga MX frente a Puebla.

Agosto 4, 2026 03:32 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lucas Romero, volante paraguayo del Juárez.

El futbolista paraguayo Lucas Romero continúa dando pasos firmes en su recuperación luego de la grave lesión que sufrió durante su debut con los Bravos de Juárez en el campeonato mexicano. El mediocampista, de apenas 23 años, fue intervenido quirúrgicamente tras lesionarse en el encuentro frente a Puebla cuando hacía su estreno oficial con la camiseta de la Verde.

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande, Romero brindó un alentador panorama sobre su evolución y confirmó que ya comenzó con el proceso de rehabilitación."Ya van 11 días desde mi cirugía, estoy haciendo ya mi recuperación”, comentó el ex Recoleta.

El jugador explicó que los tiempos de recuperación se vienen cumpliendo de acuerdo con lo planificado por el cuerpo médico y que espera regresar pronto a los entrenamientos colectivos. “En 3 o 4 semanas volveré al club para trabajar con los compañeros”, expresó con optimismo.

Romero también confirmó que permanecerá en México durante toda la etapa de rehabilitación para seguir el plan establecido por el departamento médico de los Bravos. “Por ahora haré toda mi recuperación en Juárez, México”, señaló.

En medio de este difícil momento, el paraguayo destacó el respaldo que recibe de sus seres queridos, un aspecto que considera fundamental para afrontar la recuperación. “Mi familia está conmigo, me ayudan mucho”, manifestó.

La lesión significó un duro golpe para Romero que había llegado con grandes expectativas al fútbol mexicano y sufrió el percance justamente en su primer partido oficial frente a Puebla cuando corría apenas dos minutos de juego. Sin embargo, su evolución genera optimismo y, si los plazos se cumplen, podría reincorporarse a los trabajos grupales en pocas semanas para comenzar la etapa final de su regreso a las canchas.

Juárez FC Lucas Romero
Redacción D10
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