05 ago 2026
Tenis

Fonseca noquea a Tsitsipás

La promesa del tenis brasileño João Fonseca noqueó con sufrimiento en sets corridos al griego Stéfanos Tsitsipás este miércoles y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal.

Agosto 5, 2026 04:48 p. m. • 
Por Redacción D10
João Fonseca

João Fonseca avanzó a la otra ronda.

Foto: Gentileza - ATP

La joya carioca, de 19 años, se impuso por 7-6 (7/3) y 7-5 en una hora y 50 minutos de partido en su estreno en la cancha central del torneo canadiense.

En su segunda participación en el Masters de Canadá, tras caer el año pasado en la primera ronda, Fonseca hizo valer la fuerza de su saque y aprovechó los tres puntos de quiebre que tuvo a la mano.

“Creo que soy un João mas maduro (respecto al que jugó el torneo del año pasado), aunque sabía que iba a ser difícil”, dijo el brasileño, dueño del puesto 27 del ranking mundial.

“Hice unas buenas devoluciones y le puse presión, pero fue una cuestión de confianza y, sí, con 6-5 yo estaba listo para sacar para el partido”, agregó tras noquear al ex número tres del mundo.

Fonseca destacó la transformación mental que ha tenido desde la temporada pasada, gracias a enfrentarse a grandes del circuito como el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el serbio Novak Djokovic.

“Eso me ayudó mucho a entender cómo aplicar mi fortaleza mental y hasta qué punto mi fortaleza mental es una de mis mayores armas, y también mi físico”, explicó.

Fonseca mejoró su récord en los Masters 1000 de esta temporada a 8-5 y pretende superar los cuartos de final alcanzados en Montecarlo en abril, cuando cayó ante Zverev.

El triunfo del brasileño fue la noticia más destacada del tenis latinoamericano en Canadá, además del triunfo del argentino Mariano Navone contra el monegasco Valentin Vacherot (decimocuarto favorito) por 1-6, 6-3, 6-3.

Su próximo rival en Montreal será el noruego Casper Ruud, noveno preclasificado, que derrotó al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-1 y 6-2.

Otros dos argentinos, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, y el colombiano Sebastián Mejía también se despidieron en la segunda fase.

Etcheverry perdió ante el portugués Nuno Borges por 6-4, 6-2, Báez contra el belga Zizou Bergs por 3-6, 6-3, 6-2 y Mejía frente al italiano Lorenzo Musetti (N.11) por 7-6 (10/8), 6-2.

Tenis
Redacción D10
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