04 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso juega en dura derrota de Racing

En su cuarto amistoso de pretemporada, el Racing de Julio Enciso cayó también por cuarta vez.

Agosto 4, 2026 07:05 p. m. • 
Por Redacción D10
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El atacante paraguayo Julio Enciso sumó minutos de rodaje con la camiseta del Racing de Estrasburgo en el duelo amistoso internacional de pretemporada disputado frente al SV Elversberg de Alemania, yq ue resultó en otroa derrota del equipo francés, esta vez por 5-2.

Tras reincorporarse a las prácticas bajo las órdenes del entrenador inglés Liam Rosenior luego de su descanso post-Mundial con la Selección Paraguaya, La Joya caaguaceña saltó al campo para acelerar su puesta a punto física y futbolística de cara al arranque de la competencia oficial en Europa.

En el plano colectivo, el encuentro disputado en Haguenau volvió a dejar sensaciones amargas para el conjunto alsaciano, que cayó derrotado ante el elenco germano y no logra encarrilar su pretemporada. Este traspié prolonga una racha adversa en los amistosos veraniegos del Estrasburgo, que venía de encajar duras caídas frente al Sporting de Portugal (7-0), Blackburn Rovers (2-0) y el Brighton inglés (4-3), donde Diego Gómez jugó un buen partido para el equipo inglés.

Pese a los desajustes defensivos y el complicado momento del equipo en sus ensayos de preparación, la presencia de Enciso representa una de las notas más esperadas para el ataque del club galo. De cara al debut oficial en la Ligue 1 frente al Olympique de Marsella el 21 de agosto, el estelar ofensivo albirrojo apunta a consolidarse como la principal carta de desequilibrio en la ofensiva de Estrasburgo.

Francia Julio Enciso Ligue 1
Redacción D10
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