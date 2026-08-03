03 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

La nueva traba en la negociación por Alex Arce al Inter

Al Inter de Porto Alegre se le cayó una ficha en su intención de fichar al delantero paraguayo de Independiente Rivadavia, Alex Arce.

Agosto 3, 2026 04:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Alex Arce celebra su primer gol en la Primera División de Argentina.

Foto: Gentileza

El interés del Internacional de Porto Alegre por quedarse con los goles del artillero paraguayo Alex Arce sufrió un traspié en las últimas horas.

Aunque la directiva del conjunto gaúcho venía analizando diversas estrategias para destrabar la negociación con Independiente Rivadavia —club dueño de su pase—, una de las fichas principales con las que contaba el “Colorado” para financiar la operación terminó cayéndose por completo, complicando el desembarco del atacante compatriota en el Brasileirão.

La maniobra del Inter dependía directamente de la salida del delantero argentino Braian Aguirre hacia el fútbol del exterior, un movimiento que iba a liberar tanto cupo en la nómina como los fondos necesarios para presentar una oferta formal por el pase del jugador albirrojo.

Sin embargo, al caerse definitivamente el traspaso de Aguirre tras no haber pasado la prueba médica en Argentina, la cúpula directiva del equipo de Porto Alegre se quedó sin USD 1.6 millones, o sea, el respaldo económico inmediato que exigía la institución argentina para desprenderse de su máxima figura.

Con este panorama adverso, las posibilidades de que Alex Arce viste la camiseta del Inter disminuyen en este periodo de pases. Sin embargo, según informaron medios brasileños se prevé que esta semana desembarque en Mendoza Fabinho Soldado, el encargado Colorado de la negociación, quien personalmente intentará destrabar el asunto de la forma de pago.

Alex Arce Independiente Inter de Porto Alegre
Redacción D10
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