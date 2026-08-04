Alan Núñez, rumbo a un nuevo desafío

Alan Núñez viajó a Argentina para sumarse al Argentinos Juniors y continuar así con su carrera profesional.

Antes de partir, el lateral explicó: “Todo se cerró muy rápido, pero voy con mucha ilusión que me vaya bien como en Portugal, porque estoy pensando en recibir el llamado a la selección”.

Acerca de cómo se dio el acuerdo, Núñez apuntó: “Mi agente me habló de la posibilidad, y por suerte se pudo cerrar, me motiva saber que es un club bueno y ordenado, que apuestan a los jóvenes, creo que reúno el perfil para encajar con el estilo del club”.

Con respecto a su experiencia en Portugal, el diestro remarcó: “Crecí mucho en lo personal y futbolístico, y lo aprendido allá quiero poner en práctica y con la idea de seguir creciendo”.

“Voy un año y medio con opción de compra”, sostuvo el futbolista que arrancó jugando el segundo semestre en Cerro Porteño.