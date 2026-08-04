04 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Alan Núñez, rumbo a un nuevo desafío

El futbolista paraguayo dejó Barrio Obrero para sumarse a La Paternal de Argentinos Juniors.

Agosto 4, 2026 03:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Alan Núñez

Alan Núñez pasó por el fútbol portugués.

Foto: Gentileza - Alan Núñez

Alan Núñez viajó a Argentina para sumarse al Argentinos Juniors y continuar así con su carrera profesional.

Antes de partir, el lateral explicó: “Todo se cerró muy rápido, pero voy con mucha ilusión que me vaya bien como en Portugal, porque estoy pensando en recibir el llamado a la selección”.

Acerca de cómo se dio el acuerdo, Núñez apuntó: “Mi agente me habló de la posibilidad, y por suerte se pudo cerrar, me motiva saber que es un club bueno y ordenado, que apuestan a los jóvenes, creo que reúno el perfil para encajar con el estilo del club”.

Con respecto a su experiencia en Portugal, el diestro remarcó: “Crecí mucho en lo personal y futbolístico, y lo aprendido allá quiero poner en práctica y con la idea de seguir creciendo”.

“Voy un año y medio con opción de compra”, sostuvo el futbolista que arrancó jugando el segundo semestre en Cerro Porteño.

Cerro Porteño Argentinos Juniors
Redacción D10
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