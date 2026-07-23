En Brasil hablan de “show paraguayo”

El fútbol brasileño amaneció hablando hoy con acento guaraní. Luego del parate internacional, volvió el Brasileirão, y el Palmeiras derrotó 3-1 al Coritiba, cerrando la mejor primera rueda de su historia en la era de los puntos corridos con 44 puntos.

Sin embargo, más allá del récord, los portales deportivos de Brasil como Ge.globo y The Football se rindieron ante lo que catalogaron como un verdadero “show paraguayo”, tras los goles de Mauricio y Ramón Sosa, quienes fueron titulares al igual que el capitán Gustavo Gómez, otro de los que rindió alto anoche.

Sosa y Mauricio fueron autores de los tres goles del Verdâo en la jornada. El mediocampista ofensivo, naturalizado paraguayo, brilló con un doblete decisivo que encaminó la victoria, demostrando que regresó encendido y listo para ser protagonista, tal cual lo dejó entrever en el Mundial, en donde anotó un gol.

Por su parte, Sosa decretó la victoria con el tercer tanto. La estructura de este equipo ha sido bautizada por la prensa como el “Verdão Paraguaio”, pues más allá de los goles se reconoce el liderazgo tradicional que ejerció Gustavo Gómez para obtener la victoria.

El caudillo de la defensa volvió a ser el pilar inquebrantable en el fondo, imponiendo presencia y sosteniendo el orden táctico. Con esta victoria, Palmeiras lidera el campeonato brasileño con 44 unidades, mientras Flamengo es el escolta con 37.