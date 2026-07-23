23 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Teodoro Arce, presentado en Emelec

El ofensivo paraguayo Teodoro Arce ya tiene puesto el azul “eléctrico” de Emelec.

Julio 23, 2026 03:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Teodoro Arce

Teodoro Arce ya luce la camiseta del Emelec.

Foto: Gentileza

Tal cual lo anunció D10, Teodoro Arce es oficialmente nuevo jugador del Emelec de Ecuador. El delantero paraguayo, de 26 años, fue presentado en sociedad por el tradicional equipo de Guayaquil.

Llega al equipo “Eléctrico” como refuerzo para potenciar la zona ofensiva durante la presente temporada, sumándose al grupo de futbolistas guaraníes que buscan dejar su huella en el balompié ecuatoriano.

Sin embargo, la prensa ecuatoriana hizo notar que, aunque el club ya hizo oficial la contratación, la presencia de Arce en competencia dependerá de la resolución de los problemas administrativos que mantiene Emelec ante la FIFA.

Con experiencia previa en clubes del plano local y últimamente en el fútbol ruso, Arce asume este desafío internacional con el objetivo de ganarse la titularidad y ser pieza clave en el ataque del conjunto azul de Guayaquil.

Teodoro Arce Emelec
Redacción D10
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