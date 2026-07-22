22 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Luis Amarilla ya se incorporó a Juventude

El atacante paraguayo Luis Amarilla, nuevo jugador del Juventude de Brasil, estuvo presente en el último juego del equipo y solo se aguarda su inscripción para estar disponible.

Julio 22, 2026 06:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Amarilla

Luis Amarilla jugará para Juventude de Brasil.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El delantero paraguayo Luis “Totín” Amarilla ya se encuentra en Caxias do Sul, sede de su nuevo equipo, el Juventude, donde comenzó a trabajar. El centrodelatero fue fichado a préstamo desde Cerro Porteño hasta final de temporada y estuvo en el Estadio Alfredo Jaconi, donde Juventude juega de local, y presenció la victoria del equipo sobre Cuiabá el fin de semana que pasó.

A pesar de que aun no se realizó el anuncio oficial del traspaso, se espera que se realice apenas el club haga la inscripción en la Confederación Brasileña de Fútbol. Según reportes que llegan de Brasil, el técnico solo cuenta en el ataque con el experimentado Alan Kardec y con Alisson Safira. La llegada del paraguayo servirá para ocupar el puesto dejado por Gabriel Taliari, un jugador con varias funciones en la delantera, que es lo que buscan en Amarilla.

Según Zero Hora, Barbieri confirmó que el paraguayo tiene el perfil para cumplir el rol táctico que Taliari desempeñaba. Aseguró que conoce de cerca el estilo de juego de Amarilla, pues ambos coincidieron en el fútbol mexicano.

Luis Amarilla Juventude Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Orlando Gill
Paraguayos en el Exterior
El United inició oficialmente “contactos” por Orlando Gill
El club inglés Manchester United se encuentra negociando con San Lorenzo de Almagro el traspaso del paraguayo Orlando Gill. El club argentino también lo tazó oficialmente.
Julio 21, 2026 05:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Paraguayos en el Exterior
El Bolonia también quiere a Matías Galarza
El mediocampista paraguayo Matías Galarza interesa al club italiano Bolonia.
Julio 21, 2026 05:04 p. m.
 · 
Redacción D10
ccubia.jpg
Paraguayos en el Exterior
Orlando Gill y un recibimiento especial en San Lorenzo
VIDEO. Los mismos chicos que festejaron sus dos penales atajados ante Alemania fueron los encargados de recibir a Orlando Gill en su vuelta a San Lorenzo de Almagro.
Julio 21, 2026 01:13 p. m.
lucas-romero-bravos-juarez-mexico-u-de-chile-1920x1080.webp
Paraguayos en el Exterior
Lucas Romero estará “todo el campeonato afuera”
El volante Lucas Romero sufrió una lesión importante en los ligamentos cruzados de la rodilla y, según el entrenador del Juárez de México, estará fuera por el resto de la temporada.
Julio 20, 2026 01:39 p. m.
 · 
Redacción D10
galaaa.jpg
Paraguayos en el Exterior
Matías Galarza, a la espera de la mejor oferta
Tras destacarse en el Mundial 2026, Matías Galarza analiza las propuestas junto a su entorno y no tiene apuro por definir el próximo destino de su carrera.
Julio 20, 2026 12:13 p. m.
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Paraguayos en el Exterior
Damián Bobadilla no se va por menos de USD 20 millones
El mediocampista paraguayo Damián Bobadilla sigue cotizando al alza en el mercado tras su gran desempeño con la Albirroja en el Mundial.
Julio 20, 2026 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10