Luis Amarilla ya se incorporó a Juventude

El delantero paraguayo Luis “Totín” Amarilla ya se encuentra en Caxias do Sul, sede de su nuevo equipo, el Juventude, donde comenzó a trabajar. El centrodelatero fue fichado a préstamo desde Cerro Porteño hasta final de temporada y estuvo en el Estadio Alfredo Jaconi, donde Juventude juega de local, y presenció la victoria del equipo sobre Cuiabá el fin de semana que pasó.

A pesar de que aun no se realizó el anuncio oficial del traspaso, se espera que se realice apenas el club haga la inscripción en la Confederación Brasileña de Fútbol. Según reportes que llegan de Brasil, el técnico solo cuenta en el ataque con el experimentado Alan Kardec y con Alisson Safira. La llegada del paraguayo servirá para ocupar el puesto dejado por Gabriel Taliari, un jugador con varias funciones en la delantera, que es lo que buscan en Amarilla.

Según Zero Hora, Barbieri confirmó que el paraguayo tiene el perfil para cumplir el rol táctico que Taliari desempeñaba. Aseguró que conoce de cerca el estilo de juego de Amarilla, pues ambos coincidieron en el fútbol mexicano.