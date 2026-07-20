20 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Lucas Romero estará “todo el campeonato afuera”

El volante Lucas Romero sufrió una lesión importante en los ligamentos cruzados de la rodilla y, según el entrenador del Juárez de México, estará fuera por el resto de la temporada.

Julio 20, 2026 01:39 p. m. • 
Por Redacción D10
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El estreno oficial del volante paraguayo Lucas Romero en los Bravos de Juárez, en la Liga mexicana, estuvo marcado por la desgracia. El ex Recoleta, a los tres minutos de haber ingresado, sufrió una lesión de importancia que el director técnico de su equipo, Pedro Caixinha, confirmó que se trata muy posiblemente de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

El estratega portugués lamentó el impacto de la jugada, señalando que “tiene una lesión de cruzados y nos tocó”, refiriéndose a la derrota por 0-1 ante el Puebla por el Apertura del torneo mexicano.

El entrenador reconoció que la lesión del paraguayo fue un golpe psicológico para el plantel, pues “influenció nuestro estado anímico en el partido”.

La baja del mediocampista guaraní desmoronó por completo la planificación de los de Juárez, ya que venía de ser una de las figuras más destacadas de la preparación.

“Llegó para darnos desequilibrio, hizo muy buena pretemporada. Se lesionó en 3 minutos del torneo y lo dejará seguramente todo el campeonato afuera. Hay que repensar las cosas”, sentenció Caixinha.

Lucas Romero Juárez FC Liga mexicana
Redacción D10
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