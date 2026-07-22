22 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Sport Huancayo presentó a Aldo Quiñónez

El ex capitán del Sportivo San Lorenzo jugará en el fútbol peruano.

Julio 22, 2026 06:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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El mediocampista paraguayo militará en el fútbol peruano.

FOTO: SPORT HUANCAYO

El mediocampista paraguayo Aldo Quiñónez fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura de la Liga1 de Perú.

“El mediocampista guaraní se suma al equipo para aportar equilibrio, intensidad y liderazgo en cada balón disputado. Listo para dejarlo todo por esta camiseta. ¡A rugir juntos, Aldo!”, publicó el club peruano.

El volante de 35 años llega procedente de San Lorenzo, donde en el primer semestre. A lo largo de su carrera, Quiñónez vistió camisetas como las de Sportivo Luqueño, River Plate y Sol de América, además de contar con experiencia en el Monagas de Venezuela.

Aldo Quiñónez Sport Huancayo Perú
Redacción D10
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