Julio Enciso no se marcha de Estrasburgo

En las últimas horas corrió fuerte el rumor de que Julio Enciso podría armar las maletas rumbo a Turquía. Supuestamente, el Galatasaray ya había presentado una oferta formal al Racing de Estrasburgo para quedarse con la Joya, e incluso se hablaba de una reunión inminente de la directiva del club francés para aceptar la propuesta, luego de que el atacante compatriota hablara directamente con el DT turco Okan Buruk.

Sin embargo, desde el entorno del club de Alsacia saltaron a desmentir categóricamente esto. Según el medio Alsa Sports, fuentes cercanas a la negociación aseguraron que no existe ninguna propuesta del Galatasaray por el mediapunta caaguaceño, y ni siquiera existió el más mínimo contacto con el equipo turco, asegura.

El Racing, afirma el medio, no tiene ninguna intención de transferir a Enciso en este mercado de pases europeo.

Aunque en el fútbol nunca se sabe y una oferta multimillonaria de esas “irreprochables” podría cambiar el panorama, la realidad es que no hay absolutamente nada sobre la mesa, por lo que más probable es que sigamos viendo a Enciso en la Ligue 1 francesa.