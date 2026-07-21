21 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Orlando Gill y un recibimiento especial en San Lorenzo

VIDEO. Los mismos chicos que festejaron sus dos penales atajados ante Alemania fueron los encargados de recibir a Orlando Gill en su vuelta a San Lorenzo de Almagro.

Julio 21, 2026 01:13 p. m.
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Los chicos recibieron a Orlando Gill en San Lorenzo.

Luego de convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 con la camiseta de la Selección Paraguaya, el arquero Orlando Gill volvió este martes a los entrenamientos de San Lorenzo de Almagro y tuvo un recibimiento especial por parte de los más pequeños del club.

Los chicos de la Escuelita de Fútbol del Ciclón interrumpieron su entrenamiento para esperar al portero paraguayo, a quien recibieron entre aplausos y festejos. Ellos fueron los mismos que celebraron con enorme emoción las dos atajadas de penales de Gill ante Alemania, una actuación clave que permitió a la Albirroja avanzar de ronda en la Copa del Mundo.

“Orlando Gill volvió a los entrenamientos y lo recibieron los chicos de la Escuelita de Fútbol, quienes pararon su entrenamiento para ver y festejar los penales atajados ante Alemania. Esto es sentido de pertenencia”, publicó San Lorenzo en sus redes sociales, destacando el vínculo que el arquero generó con los jóvenes hinchas.

Gill, emocionado por el gesto, agradeció el apoyo recibido durante la participación mundialista. “Gracias por el apoyo, por estar ahí en los partidos, es muy lindo”, expresó el arquero ante los chicos que volvieron a demostrarle su cariño.

El paraguayo regresó al club argentino después de una Copa del Mundo inolvidable, donde se ganó el reconocimiento internacional por su seguridad bajo los tres palos y por transformarse en héroe en la definición por penales frente a Alemania.

Orlando Gill Paraguay San Lorenzo de Almagro
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