El Bolonia también quiere a Matías Galarza

El Bolonia de Italia se suma a los equipos que ponen los ojos en una de los jugadores más importantes de Paraguay en el reciente Mundial: Matías Galarza.

De acuerdo con información procedente de Europa, el conjunto que disputa la Serie A realizó sondeos en River Plate para evaluar la incorporación del polifuncional mediocampista albirrojo, quien se perfila como una de las alternativas prioritarias para reforzar la zona media del equipo italiano de cara a la próxima temporada.

El volante paraguayo, destacado por su notable despliegue físico y dinamismo para cubrir distintos sectores del campo, despierta un gran interés en el conjunto de la Emilia-Romaña debido a su capacidad para ocupar diferentes puestos.

Galarza fue autor de uno de los tres tantos que Paraguay anotó en el Mundial 2026. Ese tanto fue el más rápido que se gritó en la competencia que acaba de bajar el telón en Norteamérica.