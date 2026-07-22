22 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

El paraguayo que jugará por el Emelec ecuatoriano

El popular equipo de Guayaquil, Emelec, anunciará en las próximas horas oficialmente la contratación del ofensivo Teodoro Arce.

Julio 22, 2026 06:04 p. m. • 
Por Redacción D10
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Los máximo referentes de General Caballero, Teo Arce y Clementino González festejando la victoria.

Foto: APF

El atacante compatriota Teodoro Arce, últimamente en el fútbol ruso, da otro paso en su carrera profesional al convertirse en nuevo refuerzo del Club Sport Emelec de Ecuador. El futbolista paraguayo llegará en las próximas horas a Guayaquil para sumarse a uno de los clubes más tradicionales e importantes del fútbol ecuatoriano, según anunció El Universo.

Para concretar la habilitación oficial de Arce en la LigaPro, la directiva del conjunto “Eléctrico” se encuentra realizando las gestiones correspondientes para liberar un cupo de extranjero en su plantilla actual. Esta maniobra demuestra el firme interés del cuerpo técnico por contar cuanto antes con el extremo compatriota para encarar las competencias de la temporada.

Con trayectoria en el fútbol de nuestro país —tras registrar pasos por clubes como Olimpia (donde se formó), General Caballero de Juan León Mallorquín y Sportivo Ameliano—, Arce afronta este desafío con el objetivo de consolidarse en el exterior.

Paraguay Emelec Teodoro Arce
Redacción D10
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