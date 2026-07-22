22 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

En la Serie A buscan a un ex Cerro Porteño

Wilder Viera, quien cerró su vínculo con el Ciclón, está en interés de tres equipos italianos.

Julio 22, 2026 03:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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Wilder Viera, jugador de Cerro Porteño.

Según información publicada por TuttoMercatoWeb, Genoa, Cagliari y Sassuolo siguen de cerca al jugador paraguayo Wilder Viera, quien luego de cumplir su contrato con Cerro Porteño es agente libre.

Los tres clubes de la Serie A ven en Viera a un jugador con buena técnica, físico y capacidad para llegar al área, según reportes de la prensa italiana.

Además, no son los únicos clubes que sondean por el jugador paraguayo, pues también interesa al Troyes (parte del City Football Group) de Francia y al Levante de España.

La posibilidad de un salto a Europa representa un paso clave en la carrera del mediocampista guaraní, quien despertó el atractivo de los ojeadores italianos. De concretarse alguna de estas negociaciones en las próximas semanas, Viera pasaría a integrar la selecta lista de futbolistas paraguayos compitiendo en una de las ligas más exigentes del Viejo Continente.

Wilder Viera Sassuolo Cerro Porteño
Redacción D10
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