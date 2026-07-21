El United inició oficialmente “contactos” por Orlando Gill

El Manchester United dio el primer paso formal para quedarse con una de las grandes revelaciones de la Albirroja en la última Copa del Mundo: Orlando Gill.

Según reportes internacionales, el gigante de la Premier League inició contactos oficiales para explorar el fichaje del arquero paraguayo, que acaparó la atención de los ojeadores europeos tras sus extraordinarias actuaciones bajo los tres palos en la cita máxima, donde fue figura clave en la histórica clasificación ante Alemania en la tanda de penales.

Aunque la dirigencia de los Red Devils venía siguiendo el desempeño del golero de 26 años durante su consolidación en San Lorenzo de Almagro, sus intervenciones determinantes en Estados Unidos aceleraron los movimientos en Old Trafford.

El club argentino, condicionado por su necesidad de oxigenar sus finanzas, cotizó la ficha del guardameta guaraní en unos 10 millones de euros para negociar su traspaso en este mercado de pases, pese a que posee contrato vigente hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 7 millones.

El interés del conjunto dirigido por Michael Carrick apunta a sumar jerarquía y competencia directa bajo los tres palos para afrontar la temporada en la Premier League y el retorno a la UEFA Champions League.

Para el portero paraguayo, dar el salto a la liga más poderosa del planeta significaría una oportunidad consagratoria en su carrera, elevando el prestigio de los futbolistas de nuestro país en la primera línea del fútbol mundial.