10 sept. 2025
¿Cuál fue el mejor gol de Paraguay en estas Eliminatorias?

VIDEO. La Selección Paraguaya volverá a una Copa del Mundo 16 años después y para obtener este boleto convirtió varios golazos. ¿Cuál fue el mejor tanto de la Albirroja?

Septiembre 10, 2025 06:04 p. m. • 
Por Redacción D10
antonio sanabria

Antonio Sanabria ejecuta una chilena espectacular que termina en gol frente a Argentina.

Foto: Gentileza

Paraguay retornará a una Copa del Mundo tras ausentarse en tres ediciones seguidas. El inicio del camino no fue fácil, pero en el trayecto, los jugadores de la Albirroja dejaron varias obras de arte.

Los tres dedos de Diego Gómez a Brasil

El volante guaraní recogió un rechazo defensivo al borde del área grande, enganchó para la zurda, pero decidió lanzar un tiro esquinado con la parte externa de su pie derecho para el 1-0 de ese encuentro jugado en el Defensores del Chaco.

La chilena Antonio Sanabria a Argentina

Con el marcador adverso en Asunción frente al equipo de Lionel Messi, Antonio Sanabria se elevó en los cielos y dibujó una sensacional chilena para clavar el empate transitorio ante los campeones del mundo.

El tiro esquinado de Julio Enciso a Bolivia

Cuando parecía que Bolivia se quedaba con los tres puntos en su casa, Julio Enciso traslado el balón por casi todo el terreno local y metros antes del área grande, despidió un derechazo esquinado para instalar el 2-2 final.

El bombazo de Julio Enciso a Colombia

Julio Enciso volvió a mostrar parte de su calidad con el golazo que le metió a Colombia para decretar el segundo de la Albirroja en el empate a dos tantos. El delantero fue superando rivales en paralelo al área grande e hizo estallar a la afición guaraní con un tremendo bombazo al ángulo.

¿Para vos cuál fue el mejor gol de Paraguay en estas Eliminatorias Sudamericanas?

Redacción D10
