20 dic. 2025
Sportivo Luqueño

Casi una docena de bajas en Luqueño para el 2026

El Sportivo Luqueño que dirige Lucas Barrios se encuentra depurando su plantel de cara a la temporada 2026.

Diciembre 20, 2025 06:06 p. m.
Federico Santander no seguirá en Luqueño.

Hasta el momento son once los futbolistas que no continuarán en el elenco auriazul. Ellos son: Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio Báez, Mathías Suárez, Alberto Espínola, Lucas Monzón, Brahian Ayala, Rubén Ríos, Walter Rodríguez, Hugo Dorrego y Rodrigo Alborno. A esta lista podrían sumarse más en las próximas horas.

Alborno, en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, lamentó su salida y aseguró que le sorprendió la decisión de la directiva. “Tenía muchas ganas de continuar, no me esperaba esto”, apuntó.

En cuanto a refuerzos, el único confirmado hasta el momento es el volante ofensivo Óscar Ruiz.

El torneo Apertura 2026 arrancará el fin de semana del 24-25 de enero y el debut del Sportivo Luqueño será en condición de visitante ante el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

