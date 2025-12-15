15 dic. 2025
Selección Paraguaya

Santiago Arzamendia es baja para el Mundial

El jugador paraguayo sufrió una seria lesión en la final entre Estudiantes y Racing, que lo margina de la próxima copa del mundo.

Diciembre 15, 2025 11:36 a. m. • 
Por Redacción D10
Arzamendia

Santiago Arzamendia es uno de los jóvenes llamados a ser protagonistas.

El lateral paraguayo Santiago Arzamendia tuvo un festejo a medias con Estudiantes de La Plata, ya que sufrió una lesión importante en los últimos minutos en la final por el título del Clausura frente a Racing de Avellaneda.

El partido se iba cuando Arzamendia recibe una dura entrada de Juan Ignacio Nardoni, que primero lo termina sacando del partido y más tarde confirmándose compromiso de ligamentos y meniscos de la rodilla derecha.

El paraguayo deberá pasar por cirugía y por los tiempos de recuperación, queda descartado para ser parte de la Selección Albirroja en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año.

Santiago Arzamendia era uno de los considerados por Gustavo Alfaro y aunque siempre estuvo en la convocatoria, las lesiones lo privaron de tener minutos, registrando solo una participación frente a Ecuador en los últimos minutos en el juego disputado en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Redacción D10
