Gustavo Alfaro agradeció por su D10 de Oro

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, envió un mensaje luego de su elección como destacado del año en el fútbol en los premios D10 de Oro.

El estratega, que consiguió la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, agradeció el reconocimiento: “Solo queda felicitar a todos los destacados, y dedicarles el reconocimiento a los jugadores, que fueron los artífices de clasificar al Mundial”.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, se mostró agradecido y contento por recibir el premio D10 de Oro y felicitó a los demás atletas paraguayos que se destacaron en la temporada 2025.#ÚltimaHora #Noticias pic.twitter.com/44nuJn3snk — Última Hora (@UltimaHoracom) December 16, 2025

Alfaro más reflexivo, apuntó acerca de la importancia de representar al país no solo en fútbol, sino en el deporte en general: “Cada deportista sabe todo lo que cuesta llegar a estos lugares y es hermoso defender la historia y prestigio de un país”.

Como análisis final, el DT de la Albirroja refirió que el éxito no es solo de los protagonistas, sino también de todos los que apoyan a un proceso deportivo, remarcando que “Paraguay es de todos, así que el éxito es de todos los que nos apoyan, hoy nos abre una nueva expectativa así que todos de nuestro lugar, sigamos construyendo nuevas historias.