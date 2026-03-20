19 mar. 2026
Cerro Porteño

Ante Palmeiras, “con mucha más esperanza”

El vicepresidente de Cerro Porteño, Rubén Recalde, señaló se está “con mucha más esperanza” con relación al Palmeiras, que volvió a caer en el grupo de Copa Libertadores.

Marzo 19, 2026 10:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Palmeiras volvió a caer en el grupo de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño quedó en el Grupo F de la Copa Libertadores, integrado por Palmeiras, Junior y Sporting Cristal. El vicepresidente Rubén Recalde se refirió al equipo brasileño, con el que jugará por tercer año seguido en esta ronda.

“Tercer año consecutivo, pero con mucha más esperanza todavía. Si los duros nos tocan de entrada, esperemos que eso vaya alivianando con el correr del torneo y que en la final sí nos toque alguien que todavía nos permita tener mayor fe”, comentó en contacto con la prensa tras el sorteo.

En realidad, Cerro Porteño y Palmeiras se vieron en fase de grupos recientemente en la edición 2023, 2025 y en la que se jugará en abril. En ninguna de ellas el Ciclón logró sumar de a tres ante este rival brasileño.

Con relación a la salida de Jorge Bava y el futuro técnico dijo: “Todos saben que hace poco tiempo hemos tomado el timón del club, que tenemos un proyecto muy claro, que estamos bastantes seguros de lo que queremos. Esto fue una carrera de posta para nosotros, fue un cuerpo técnico que heredamos, un plantel heredado y hoy estamos buscando lo mejor”.

“Entiendo que nuestro presidente que comanda el Departamento del Fútbol dijo que en máximo 15 días ya vamos a tener un técnico nuevo. De pronto tenemos nuestra confianza en el profe Jorge Achucarro”, añadió.

Entendemos que está apuntando hacia ahí, hacia un extranjero”, subrayó. Por último mencionó que avanzar de ronda será clave por los premios económicos. “Es importantísimo. El punto económico siempre es importante para todo plantel”, concluyó.

Cerro Porteño Palmeiras Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ceeee.jpg
Cerro Porteño
Bava explica por qué decidió poner de titular a Gatito Fernández
El técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, explicó por qué tomó la decisión de que el arquero Roberto Fernández sea titular ante Rubio Ñu.
Marzo 18, 2026 09:08 p. m.
gatito fernández.jpg
Cerro Porteño
Gatito Fernández vuelve a la titularidad luego de 10 meses
El portero es anunciado en el arco de Cerro para el juego ante Rubio Ñu, tras casi un año sin ser titular en el torneo local.
Marzo 18, 2026 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
tttor.jpg
Cerro Porteño
El Ciclón quiere su quinto triunfo al hilo
Cerro Porteño ultima detalles para lo que será el partido de este miércoles ante Rubio Ñu.
Marzo 17, 2026 11:47 a. m.
Matías Pérez Cerro
Cerro Porteño
Matías Pérez es baja en el equipo azulgrana
El defensor acumuló 5 amarillas y en su reemplazo retorna Gustavo Velázquez en zona del fondo.
Marzo 16, 2026 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez
Cerro Porteño
¿Qué dijo Jorge Bava sobre el penal de Cecilio Domínguez?
El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, opinó acerca de que Cecilio Domínguez se encargara de la ejecución del penal ante el Sportivo Trinidense.
Marzo 15, 2026 11:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Cerro Porteño
Jorge Bava: “Fue una demostración de carácter”
Ganar como lo hizo Cerro Porteño ante el Sportivo Trinidense “fue una demostración de carácter”, indicó el entrenador azulgrana Jorge Bava.
Marzo 15, 2026 10:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más