Ante Palmeiras, “con mucha más esperanza”

Cerro Porteño quedó en el Grupo F de la Copa Libertadores, integrado por Palmeiras, Junior y Sporting Cristal. El vicepresidente Rubén Recalde se refirió al equipo brasileño, con el que jugará por tercer año seguido en esta ronda.

“Tercer año consecutivo, pero con mucha más esperanza todavía. Si los duros nos tocan de entrada, esperemos que eso vaya alivianando con el correr del torneo y que en la final sí nos toque alguien que todavía nos permita tener mayor fe”, comentó en contacto con la prensa tras el sorteo.

En realidad, Cerro Porteño y Palmeiras se vieron en fase de grupos recientemente en la edición 2023, 2025 y en la que se jugará en abril. En ninguna de ellas el Ciclón logró sumar de a tres ante este rival brasileño.

Con relación a la salida de Jorge Bava y el futuro técnico dijo: “Todos saben que hace poco tiempo hemos tomado el timón del club, que tenemos un proyecto muy claro, que estamos bastantes seguros de lo que queremos. Esto fue una carrera de posta para nosotros, fue un cuerpo técnico que heredamos, un plantel heredado y hoy estamos buscando lo mejor”.

“Entiendo que nuestro presidente que comanda el Departamento del Fútbol dijo que en máximo 15 días ya vamos a tener un técnico nuevo. De pronto tenemos nuestra confianza en el profe Jorge Achucarro”, añadió.

“Entendemos que está apuntando hacia ahí, hacia un extranjero”, subrayó. Por último mencionó que avanzar de ronda será clave por los premios económicos. “Es importantísimo. El punto económico siempre es importante para todo plantel”, concluyó.