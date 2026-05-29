Lo que dijo Iturbe sobre el cruce con Palmeiras

Juan Manuel Iturbe conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM luego de conocerse que Palmeiras será rival del Ciclón en los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

El referente azulgrana se refirió entre risas al emparejamiento ante los brasileños. “Jey piko (otra vez)”, fue la respuesta de Iturbe ante la consulta. “Sabíamos a lo que podíamos enfrentarnos. Sabemos que están los mejores. Nos toca mentalizarnos y hacer una buena pretemporada”, añadió.

Iturbe reconoció que tuvieron muchos inconvenientes en el primer semestre. “Tuvimos muchas falencias en este semestre. Muchas lesiones”, indicó. “Luego vinieron llegando profesionales que venían monitoreando cuanto podíamos exigirnos. Son cosas que el club está implementando y es positivo”, agregó.

También destacó al goleador azulgrana en la Conmebol Libertadores. “La jerarquía que tiene Pablo Vegetti nos dio ese plus para pelear este tipo de partidos. Es admirable cómo corre, parece un chico de 20 años”, valoró.

Por último habló de los objetivos para el segundo semestre. “El Apertura fue un fracaso, vamos a prepararnos para pelear el torneo Clausura que será nuestra prioridad e ir lo más lejos posible en la Libertadores”, sentenció.