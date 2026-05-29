El análisis de Alexis Martín Arias

Tras ganar frente a Sporting Cristal y cerrar el semestre en lo más alto del Grupo F de la Copa Libertadores, Alexis Martín Arias dio algunas opiniones sobre lo que fueron los últimos meses para Cerro Porteño. El golero apunta cosas positivas, pero mantiene la mesura y dijo que todo se debe ir construyendo.

“Un semestre bastante revulsivo, en el sentido que en el medio tuvimos elecciones, cambio de entrenador y eso dentro de la cancha quieras o no repercute un poco. En líneas generales pudimos hacer una gran copa. En el torneo estuvimos en deuda. Si analizo estos 5 meses con todo lo que vivió el club, creo que es positivo”, tiró el argentino en zona mixta.

“El trabajo, el equipo, el nuevo equipo, nos va a decir para qué estamos (el siguiente semestre). Creo que el partido con Palmeiras rompimos con ese paradigma de no poder ganar en Brasil y eso alimenta el ego del equipo, pero sabemos que hay que construir paso a paso y primero antes de la Copa, vamos a tener el Clausura”, agregó.

Cerro Porteño terminó puntero del Grupo F con 13 unidades, por encima de Palmeiras. Ahora apunta a los octavos, instancia que se reanudará recién tras el final de la Copa del Mundo de 2026.