Cerro Porteño ya conoce a sus rivales en la Libertadores

Durante la noche de este jueves se sorteó, en Luque, la fase de grupos de la Copa Libertadores y Cerro Porteño conforma el Grupo F de esta competición.

El Ciclón quedó encasillado en el grupo del Palmeiras de Brasil, Junior de Colombia y Sporting Cristal. Con esto, el Ciclón volverá a medirse con el actual subcampeón de este torneo, tendrá que viajar a Barranquilla y a Lima. Salvo el cuadro colombiano, los otros dos clubes ya fueron rivales del Azulgrana en la edición 2025.

Cerro Porteño vive un momento complicado ya que horas antes del sorteo se confirmó la salida de su entrenador Jorge Bava. Con esto arranca la doble competencia para el cuadro de Barrio Obrero que en el Torneo Apertura marcha segundo.