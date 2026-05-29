28 may. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño avanza a los octavos de la Libertadores como líder

El Ciclón se impuso en Barrio Obrero a Cristal 2-0 y avanzó sobre el Palmeiras a la segunda ronda del torneo continental.

Mayo 28, 2026 09:28 p. m. • 
Por Guillermo Areco
Pablo Vegetti

El Pirata Pablo Vegetti celebrando su gol en La Nueva Olla.

Renato Delgado

Navegando viento en popa, y capitaneado por un “Pirata” que guio con brújula precisa rumbo a la clasificación, Cerro Porteño capeó la tormenta de inicio de competencia, para cerrar una fase de grupos casi perfecta, con victoria como local ante el Sporting Cristal por 2-0, consolidando liderazgo y revalidando aspiraciones importantes para el segundo semestre.

Este último compromiso, con la obligación de consolidar el primer puesto, Cerro Porteño cumplió con su gente, que copó las gradas, para regalar una celebrada victoria, que deja además un importante estímulo en las arcas financieras de Barrio Obrero.

Tras una primera parte en donde el predominio fue local, en la complementaria llegaron los goles, en donde destacó la calidad de Pablo Vegetti, sumando además Cecilio Domínguez una anotación, de penal, para encontrar reconciliación con su gente, y cerrar el circulo afectivo pensando en lo que se viene.

Funcionamiento óptimo, con algunos puntos flojos en el equipo dirigido por el argentino Ariel Holan, pero con un global en donde sigue funcionando la clara idea que va consolidando el DT.

El viento sopla a favor, ya que la pausa llega en un momento clave, en donde la reestructuración del proyecto tiene un considerable tiempo de trabajo, con el objetivo de hallar ese “tesoro” tan deseado por varias generaciones de azulgranas, y que mejor comandado por un “Pirata”, que fue pagando su alto precio con goles, para terminar de enamorar a todo Barrio Obrero.

Copa Libertadores Ciclón
Guillermo Areco
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