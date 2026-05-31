31 may. 2026
Copa del Mundo

La selección de Sudáfrica retrasa su viaje para el Mundial por un problema de visados

La selección de fútbol de Sudáfrica retrasó este domingo su viaje a México, donde jugará su primer partido de la Copa del Mundo 2026, por una serie de problemas con los visados de varios jugadores y del cuerpo técnico, informó la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

Mayo 31, 2026 11:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro africano tiene problemas con los documentos legales exigidos para ir a Estados Unidos.

Foto: @BafanaBafana

En un comunicado, el organismo explicó que los Bafana Bafana, nombre por el que se conoce popularmente a la selección sudafricana, han tenido problemas con los visados y no han podido viajar este domingo por la mañana, como estaba previsto inicialmente.

“La SAFA está trabajando sin descanso para asegurar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible, antes del partido inaugural del torneo mundial contra México, país anfitrión, en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026", añadió.

La SAFA, además, celebrará este domingo por la noche una reunión del comité de emergencia.

Por su parte, el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, calificó de “vergonzosa” y de “extremadamente injusta con los jugadores” la situación, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

“He informado a la SAFA de que necesito un informe y que se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre. Nos están haciendo quedar como tontos”, señaló.

Mientras se solucionan los inconvenientes de viaje para el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, los Bafana Bafana continuarán entrenándose en Johannesburgo.

Sudáfrica forma parte del Grupo A, junto con México, la República Checa (a la que se enfrentará el 18 de junio en la ciudad estadounidense de Atlanta) y Corea del Sur (contra la que jugará el 24 de junio en la ciudad mexicana de Monterrey).

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