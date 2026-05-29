Luis Ortega: “Fue una noche perfecta para Cerro y para el hincha”

La felicidad reina en Barrio Obrero. Luego de una actuación convincente y una noche inolvidable en La Nueva Olla, Cerro Porteño derrotó por 2-0 a Sporting Cristal y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de grupo, desatando la euforia de toda su gente.

Tras el compromiso, el vicepresidente azulgrana, Luis Ortega, expresó toda su satisfacción por el presente futbolístico del equipo y destacó el crecimiento que tuvo el plantel en este semestre, tanto en funcionamiento como en madurez dentro del campo de juego.

“Estamos muy contentos con lo que está demostrando el equipo hoy”, manifestó Ortega en charla con Radio Monumental 1080 AM, dejando en claro el entusiasmo que existe en la dirigencia por el rendimiento que viene mostrando el conjunto azulgrana en el plano internacional.

El dirigente valoró especialmente la evolución futbolística que mostró Cerro en los últimos partidos y resaltó la importancia de contar con un referente ofensivo como Pablo Vegetti, quien se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo.

“Vimos un Cerro que mejoró, muy bien asentado, jugando con nuestro número 9 que es Pablo Vegetti”, afirmó.

Además, Ortega señaló que el equipo no solo elevó su nivel futbolístico, sino que también alcanzó una mayor madurez para manejar distintos momentos de los encuentros, algo clave en torneos de alta exigencia como la Copa Libertadores.

“Estamos felices, vemos un equipo que hasta maduró en el juego, cerrando el semestre contentos, felices, pensando en lo que viene”, agregó.

La clasificación como líder representa un impulso enorme para Cerro Porteño de cara a la segunda parte de la temporada, ilusionando a los hinchas con la posibilidad de pelear en grande en el certamen continental.

Finalmente, Ortega describió la victoria ante Sporting Cristal como una noche ideal para toda la familia azulgrana, destacando el respaldo permanente de los aficionados en cada presentación del equipo.

“Fue un broche de oro. Fue una noche perfecta, una noche soñada, una alegría para el hincha que tanto se merece”, sentenció.