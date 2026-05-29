29 may. 2026
Cerro Porteño

Luis Ortega: “Fue una noche perfecta para Cerro y para el hincha”

Luis Ortega expresó toda su felicidad tras la gran noche de Cerro Porteño en La Nueva Olla y resaltó el crecimiento del equipo comandado por Pablo Vegetti.

Mayo 29, 2026 12:20 p. m.
DSC_3450.JPG_67642469.jpeg

Cerro Porteño ilusiona a su gente.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

La felicidad reina en Barrio Obrero. Luego de una actuación convincente y una noche inolvidable en La Nueva Olla, Cerro Porteño derrotó por 2-0 a Sporting Cristal y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de grupo, desatando la euforia de toda su gente.

Tras el compromiso, el vicepresidente azulgrana, Luis Ortega, expresó toda su satisfacción por el presente futbolístico del equipo y destacó el crecimiento que tuvo el plantel en este semestre, tanto en funcionamiento como en madurez dentro del campo de juego.

“Estamos muy contentos con lo que está demostrando el equipo hoy”, manifestó Ortega en charla con Radio Monumental 1080 AM, dejando en claro el entusiasmo que existe en la dirigencia por el rendimiento que viene mostrando el conjunto azulgrana en el plano internacional.

El dirigente valoró especialmente la evolución futbolística que mostró Cerro en los últimos partidos y resaltó la importancia de contar con un referente ofensivo como Pablo Vegetti, quien se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo.

“Vimos un Cerro que mejoró, muy bien asentado, jugando con nuestro número 9 que es Pablo Vegetti”, afirmó.

Además, Ortega señaló que el equipo no solo elevó su nivel futbolístico, sino que también alcanzó una mayor madurez para manejar distintos momentos de los encuentros, algo clave en torneos de alta exigencia como la Copa Libertadores.

“Estamos felices, vemos un equipo que hasta maduró en el juego, cerrando el semestre contentos, felices, pensando en lo que viene”, agregó.

La clasificación como líder representa un impulso enorme para Cerro Porteño de cara a la segunda parte de la temporada, ilusionando a los hinchas con la posibilidad de pelear en grande en el certamen continental.

Finalmente, Ortega describió la victoria ante Sporting Cristal como una noche ideal para toda la familia azulgrana, destacando el respaldo permanente de los aficionados en cada presentación del equipo.

“Fue un broche de oro. Fue una noche perfecta, una noche soñada, una alegría para el hincha que tanto se merece”, sentenció.

Cerro Porteño Copa Libertadores Luis Ortega
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-05-28 at 21.53.52.jpeg
Cerro Porteño
Los goles de la brillante clasificación de Cerro Porteño
VIDEO. Cerro Porteño derrotó 2-0 a Sporting Cristal y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como primero del grupo. Reviví las anotaciones del Ciclón, que hizo fiesta en Barrio Obrero.
Mayo 28, 2026 09:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Cerro Porteño avanza a los octavos de la Libertadores como líder
El Ciclón se impuso en Barrio Obrero a Cristal 2-0 y avanzó sobre el Palmeiras a la segunda ronda del torneo continental.
Mayo 28, 2026 09:28 p. m.
 · 
Guillermo Areco
cerro futsal
Cerro Porteño
Cerro Porteño quedó eliminado ante Boca en la Libertadores
El Azulgrana cedió en cuartos de final frente al Xeneize, en la competencia continental del futsalFIFA por 3-1.
Mayo 28, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
HJWGcs2XYAQ3-dg.jpg
Cerro Porteño
El probable equipo de Cerro para medir a Sporting Cristal
El técnico argentino de Cerro Porteño Ariel Holan está preparando un onceno ofensivo para buscar el triunfo de local ante Sporting Cristal por la Conmebol Libertadores y así asegurar el primer lugar del grupo.
Mayo 28, 2026 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260225-WA0003.jpg
Cerro Porteño
Blas Riveros es baja en Cerro Porteño
El lateral sintió molestias, abandonó la práctica y se perderá el compromiso ante Cristal por la Libertadores.
Mayo 27, 2026 05:12 p. m.
 · 
Redacción D10
fasd jfkñasfj ñañfas_67604515.jpg
Cerro Porteño
Cerro mantiene base copera
Cerro Porteño ya enfoca toda su atención en el duelo decisivo de mañana ante Sporting Cristal, desde las 19:00, en La Nueva Olla, por la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Mayo 27, 2026 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más