29 may. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño y un viejo conocido en octavos

Cerro Porteño ya conoce a su rival en los octavos de final de la Conmebol Libertadores, la gran obsesión del hincha azulgrana.

Mayo 29, 2026 12:33 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño se ilusiona con llegar lejos en esta edición de la Conmebol Libertadores.

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Libertadores y Cerro Porteño, el único equipo paraguayo que sigue en competencia, conoce a su rival.

El Ciclón avanzó a los octavos de final de la Conmebol Libertadores como líder del Grupo F con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Cerro Porteño volvió a terminar como líder de su grupo luego de 7 años, la última vez había sido en la edición 2019.

El equipo de Ariel Holan ganó dos partidos de local y dos de visitante para terminar por encima de Palmeiras de Brasil.

El sorteo dictaminó que Cerro Porteño vuelva a enfrentar a Palmeiras en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Rival al cual enfrentó en fase de grupos y al cual enfrentó más veces en esta competencia.

De avanzar ante Palmeiras, Cerro Porteño enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Liga de Quito y Mirassol de Brasil.

Cerro Porteño Copa Libertadores
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