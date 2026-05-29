Cerro Porteño y un viejo conocido en octavos

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Libertadores y Cerro Porteño, el único equipo paraguayo que sigue en competencia, conoce a su rival.

El Ciclón avanzó a los octavos de final de la Conmebol Libertadores como líder del Grupo F con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Cerro Porteño volvió a terminar como líder de su grupo luego de 7 años, la última vez había sido en la edición 2019.

El equipo de Ariel Holan ganó dos partidos de local y dos de visitante para terminar por encima de Palmeiras de Brasil.

El sorteo dictaminó que Cerro Porteño vuelva a enfrentar a Palmeiras en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Rival al cual enfrentó en fase de grupos y al cual enfrentó más veces en esta competencia.

De avanzar ante Palmeiras, Cerro Porteño enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Liga de Quito y Mirassol de Brasil.