Reguera califica de “histórica” la performance del Ciclón

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, conversó con los medios tras el final del partido contra Sporting Cristal, en el cierre de la ronda de fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El dirigente no ahorró calificativos para la campaña y adelantó que trabajaran para la llegada de refuerzos.

“Histórica fase de grupos, puntero de un grupo realmente difícil para no decir de la muerte. Así que muy contento sobre todo por la gente que vino, estadio lleno, así que a disfrutar y a trabajar”, comenzó diciendo el titular azulgrana.

Luego fue consultado sobre si la institución levantaría las inhibiciones de FIFA para reforzarse de cara a los octavos de final. El mandamás azulgrana dijo que van a trabajar para conseguir la liberación y afirmó que llegarán los refuerzos.

Cerro Porteño venció en La Nueva Olla al Sporting Cristal con goles de Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez. El Ciclón finalizó en el grupo F como primero con 13 puntos, dos más que Palmeiras de Brasil.

