31 may. 2026
Cerro Porteño

Robert: “Será una serie muy exigente”

El mediocampista de Cerro Porteño, Robert Piris Da Motta, analizó el próximo desafío internacional que tendrá su equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que deberá medirse con el poderoso Palmeiras de Brasil.

Mayo 31, 2026 09:08 a. m. • 
Por Redacción D10
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Tras conocerse el resultado del sorteo, el futbolista reconoció la dificultad del compromiso, aunque dejó en claro que el plantel afrontará la serie con confianza y la ilusión de avanzar de ronda.

“Sabemos que Palmeiras es uno de los equipos más fuertes del continente, con jugadores de mucha jerarquía y una estructura consolidada desde hace varios años. Será una serie muy exigente, pero también una gran oportunidad para demostrar de qué estamos hechos”, expresó al Extra de FALG (1080 AM).

Destacó que en este tipo de competiciones no existen rivales sencillos y que, para aspirar a grandes objetivos, es necesario superar a los mejores equipos del continente. “Si queremos llegar lejos, tenemos que competir contra los más fuertes. Respetamos a Palmeiras, pero también confiamos en nuestras capacidades y en el trabajo que venimos realizando”, sostuvo.

El volante remarcó además la importancia de llegar en óptimas condiciones a los compromisos de eliminación directa, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Un cruce repetido

Entre 2022 y 2026, Cerro Porteño y Palmeiras han disputado ocho partidos por Libertadores, con un saldo ampliamente favorable para Palmeiras, aunque el Ciclón logró cortar la racha recientemente con una victoria en suelo brasileño durante la fase de grupos en este año. Sin embargo, hay un dato que ilusiona a la afición azulgrana: El Ciclón ha logrado ganarle al Albiverde en 3 ocasiones en 2006, 2018 y el 2026, todos en condición de visitante.

Cerro Porteño Copa Libertadores
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