Cerro Porteño quedó eliminado ante Boca en la Libertadores

Cerro Porteño quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de futsalFIFA, tras caer eliminado frente a Boca Juniors de Argentina, que se impuso por 3-1.

El Azulgrana no pudo prevalecer en el juego ante el Xeneize, cediendo ya en la primera parte del compromiso por 2-0, intentando reaccionar en la complementaria, pero recibió un último gol del equipo argentino que se metió en las semifinales.

Otro clasificado a las semifinales fue el Centauros de Venezuela, que dejó en el camino al Lyon de Cali de Colombia, por penales, por 3-0, tras igualar 2-2.

El Ciclón de Barrio Obrero disputará juegos para completar su participación por el quinto lugar, ante los otros perdedores de la etapa de los cuartos, que se jugarán entre el viernes 29 y sábado 30 de mayo.

En la competencia en fase de grupos, Cerro porteño había derrotado al Lyon Cali de Colombia por 3-2 y al Nacional de Uruguay por 2-1, cediendo ante Colo Colo de Chile por 1-5.