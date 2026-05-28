28 may. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño quedó eliminado ante Boca en la Libertadores

El Azulgrana cedió en cuartos de final frente al Xeneize, en la competencia continental del futsalFIFA por 3-1.

Mayo 28, 2026 04:27 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro futsal

Cerro Poreño no pudo ante Boca y cedió por 3-1.

Gentileza.

Cerro Porteño quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de futsalFIFA, tras caer eliminado frente a Boca Juniors de Argentina, que se impuso por 3-1.

El Azulgrana no pudo prevalecer en el juego ante el Xeneize, cediendo ya en la primera parte del compromiso por 2-0, intentando reaccionar en la complementaria, pero recibió un último gol del equipo argentino que se metió en las semifinales.

Otro clasificado a las semifinales fue el Centauros de Venezuela, que dejó en el camino al Lyon de Cali de Colombia, por penales, por 3-0, tras igualar 2-2.

El Ciclón de Barrio Obrero disputará juegos para completar su participación por el quinto lugar, ante los otros perdedores de la etapa de los cuartos, que se jugarán entre el viernes 29 y sábado 30 de mayo.

En la competencia en fase de grupos, Cerro porteño había derrotado al Lyon Cali de Colombia por 3-2 y al Nacional de Uruguay por 2-1, cediendo ante Colo Colo de Chile por 1-5.

Cerro Porteño Libertadores Futsal Futsal
Redacción D10
Más contenido de esta sección
irrr.jfif
Cerro Porteño
Gustavo Velázquez, feliz: “No todos los días se le gana a Palmeiras”
Tras el gran golpe de Cerro en Copa Libertadores, el capitán azulgrana aseguró que el equipo merecía una noche como la vivida ante Palmeiras.
Mayo 21, 2026 05:30 p. m.
bocc.jpg
Cerro Porteño
Jonatan Torres y el gran objetivo de Cerro: “Queremos terminar primeros”
Jonatan Torres destacó la histórica victoria de Cerro Porteño ante Palmeiras y aseguró que el equipo ahora busca cerrar la fase como líder.
Mayo 21, 2026 05:26 p. m.
ffsd.jpg
Cerro Porteño
Morel y la receta del golpe histórico: “Estuvimos fuertes en lo mental”
El volante de Cerro Porteño, Jorge Morel, habló a su llegada al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi tras la resonante victoria azulgrana ante Palmeiras (1-0), en una noche que volvió a ilusionar al pueblo cerrista.
Mayo 21, 2026 05:22 p. m.
 · 
Redacción D10
aabe.jfif
Cerro Porteño
La reacción viral de Davo Xeneize al triunfazo de Cerro Porteño en Brasil
VIDEO. El streamer argentino Davo Xeneize celebró la victoria de Cerro Porteño sobre Palmeiras y su reacción se volvió viral en redes sociales.
Mayo 21, 2026 12:30 p. m.
FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “El planteamiento salió a la perfección”
Enrique Biedermann, directivo de Cerro Porteño, destacó que la estrategia de Ariel Holan fue brillante para llevarse un triunfo histórico ante Palmeiras.
Mayo 21, 2026 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
aabe.jfif
Cerro Porteño
Lo que dijo Abel Ferreira tras la victoria de Cerro Porteño
Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, habló luego de la derrota de su equipo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores.
Mayo 21, 2026 11:53 a. m.
Carga Más