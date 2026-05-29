29 may. 2026
Cerro Porteño

El fantástico recibimiento de Cerro Porteño

La hinchada de Cerro Porteño se lució con una fantástica bienvenida al equipo de Ariel Holan en lo que marcó el entusiasmo del público azulgrana con la campaña del equipo en la Conmebol Libertadores.

Mayo 29, 2026 10:09 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ariel Holan destacó el aliento de la hinchada azulgrana.

Foto: Dani Duarte - ÚH

Cerro Porteño avanzó a octavos de final de la Conmebol Libertadores como líder del Grupo F tras vencer en La Nueva Olla a Sporting Cristal con goles de Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez de penal.

En la previa, el hincha azulgrana se sentía ganador, el ambiente en Barrio Obrero era de optimismo puro luego de las dos victorias al hilo en condición de visitante ante Junior y Palmeiras.

El espectacular recibimiento para el equipo de Ariel Holan fue el fiel reflejo de la reconciliación del hincha con los futbolistas que empezaron a dar la talla para clasificar como líderes del grupo F a los octavos de final de la competencia más deseada por los cerristas.

El propio Ariel Holan en conferencia de prensa destacó a la hinchada azulgrana. “Hoy apareció el jugador número 12, agradezco a la gente que vino masivamente al estadio, no se dan una idea lo que respaldan a los futbolistas”, destacó.

Cerro Porteño Libertadores Ariel Holan
Redacción D10
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