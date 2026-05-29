El fantástico recibimiento de Cerro Porteño

Cerro Porteño avanzó a octavos de final de la Conmebol Libertadores como líder del Grupo F tras vencer en La Nueva Olla a Sporting Cristal con goles de Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez de penal.

En la previa, el hincha azulgrana se sentía ganador, el ambiente en Barrio Obrero era de optimismo puro luego de las dos victorias al hilo en condición de visitante ante Junior y Palmeiras.

El espectacular recibimiento para el equipo de Ariel Holan fue el fiel reflejo de la reconciliación del hincha con los futbolistas que empezaron a dar la talla para clasificar como líderes del grupo F a los octavos de final de la competencia más deseada por los cerristas.

El propio Ariel Holan en conferencia de prensa destacó a la hinchada azulgrana. “Hoy apareció el jugador número 12, agradezco a la gente que vino masivamente al estadio, no se dan una idea lo que respaldan a los futbolistas”, destacó.